خطة تموين شمال سيناء في رمضان

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، خطتها لاستقبال شهر رمضان المبارك بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.وأكد علاء الدين سمري، مدير عام المديرية، توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والغذائية طوال الشهر الكريم، بجانب تشديد الرقابة التموينية على الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومراقبة الأسعار ومدى صلاحية السلع الغذائية للاستهلالك الآدمي.أضاف سمري، إلى القضاء على الاختناقات في السلع قبل حدوثها وتوفير السلع الغذائية والاستراتيجية، ومتابعة المخزون الاستراتيجي اليومية، لتلافي أي اختناقات.أشار سمري إلى توصيل الخدمة التموينية إلى المواطنين في مختلف ربوع المحافظة بسهولة ويسر، بجانب تكثيف الحملات التموينية على الاسواق، على مدار الاربع والعشرين ساعة.أعلن سمري عن تشكيل غرفة عمليات بالمديرية طوال الشهر الكريم، لتلقي شكاوي المواطنين، لافتًا إلى تشغيل المخابز طوال اليوم خلال شهر رمضان والرقابة المشددة على المخابز.