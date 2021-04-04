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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رشا قلج: مدينة الدواء تُعتبر المشروع الأكبر في الشرق الأوسط

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:35 م
لدكتورة رشا قلج عضو
لدكتورة رشا قلج عضو مجلس الشيوخ المصري
إسلام نصير
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أشادت الدكتورة رشا قلج عضو مجلس الشيوخ المصري والرئيس التنفيذي لمؤسسة ميرك الدولية الخيرية، بالمشروعات القومية الصخمة التي يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي كانت آخرها مدينة الدواء المصرية "Gypto pharma"، قائلة:" فخورة جدا وسعيدة بافتتاح هذا المشروع الضخم والأكبر في الشرق الأوسط، الأمر الذي سيجعل مصر مركزا إقليميا يجذب كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية".

وأعربت "قلج" عن سعادتها البالغة بأهداف المشروع إذ يسعى إلى توفير الدواء الآمن للمواطن بجودة عالية وبأسعار مناسبة، مشيرة إلى أن مدينة الدواء ستقوم بتصنيع لقاحات فيروس كورونا وأدوية الأمراض المزمنة، ما يعود بالنفع على المواطنين في ظل تفشي وباء كورونا حول العالم، مُشيدة بتوجيهات الرئيس السيسي على ضرورة أن يكون المنتج الدوائي عالي الجودة، بدءًا من تغليف عبوة الدواء نفسها، بوضع علامة مميزة على المنتج بحيث لا يمكن العبث بها.

الجدير بالذكر أن الدكتورة رشا قلج تمتلك خبرة كبيرة في مجال الصناعات الدوائية العالميه لاكثر من ٢٦ عاما،حيث تخرجت من كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية وحصلت علي MBA في إدارة الأعمال من اسكتلندا ثم انطلقت للعمل في كبرى شركات الأدوية العالمية وهي شركة "ميرك" الألمانية، الأقدم في العالم حيث تأسست سنه ١٦٦٨م.

وظلت قلج في تألقها وتميزها في مجال الصناعات الدوائية وترقت في المناصب القيادية لتصبح أول مصرية إفريقية تتولي منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسه ميرك الخيرية الدولية، إحدى أهم وأنجح المؤسسات التنموية الخيرية في العالم ولتصبح السيدة الإفريقية الأكثر تاثيرا في العالم لعامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ وفقا لمجلة new african الانجليزية.

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