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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعليم شمال سيناء يحتفل باليوم العالمي للتوحد

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:34 م
شمال سيناء يحتفل
شمال سيناء يحتفل باليوم العالمي للتوحد
مصطفى دياب
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احتفلت محافظة شمال سيناء باليوم العالمى للتوحد، حيث نظمت إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء احتفالا في حديثة المساعيد البحرية بالعريش، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقالت الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية والمشرفة على الاحتفال، في بيان اليوم، إن الاحتفال تضمن عدد من العروض الفنية والرياضية والمسابقات الترفيهية والثقافية، وتوزيع الهدايا العينية والوجبات الغذائية على المشاركين بالاحتفال.

وأضافت أن الاختفال جري بحضور الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة وذوى التوحد من مدارس التربية الخاصة وأطفال دار الرعاية المتكاملة للأطفال اليتامى وجمعية رعاية الفئات الخاصة بالعريش.

حضر الاحتفال عدد من القيادات السياسية والدينية والتنفيذية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى وأولياء الأمور، إلى جانب أعضاء المجموعة البرلمانية.

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