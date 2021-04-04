غدًا.. افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بمسرح عبدالوهاب

يُقام الحفل الافتتاحي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، غدا الإثنين، الموافق ٥ أبريل، بمسرح محمد عبد الوهاب بكورنيش الإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُفتح بوابة المسرح أمام الجماهير من الساعة السابعة والنصف، والدخول مجانًا بأسبقية الحضور مع الالتزام بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية.تستمر فعاليات المهرجان لمدة ٦ أيام متتالية حتى ١٠ أبريل الجاري.ويقدم الفنان باسم سمرة ندوة مفتوحة، الساعة الواحدة ظهرا يوم الثلاثاء في مركز الحرية والإبداع، وتعرض الأفلام المشاركة في المهرجان في الساعة الخامسة مساء، وتستمر العروض يوميًا حتى يوم الجمعة الموافق ٩ أبريل في نفس التوقيت.وفي اليوم التالي يقدم المنتج محمد العدل ماستر كلاس في الواحدة ظهرا بالحرية والإبداع، ويذكر أنه رئيس شرف المهرجان منذ نسخته الأولى حتى نسخته السادسة في الحفل الافتتاحي والختامي بمسرح سيد درويش.وتشارك في المهرجان أفلام من ١١ دولة عربية، فلسطين، لبنان، اليمن، السعودية، الجزائر، تونس، الأردن، ليبيا، سوريا، المغرب، العراق، في ٤ مسابقات مختلفة: مسابقة الفيلم الروائي، مسابقة الفيلم الوثائقي، مسابقة الرسوم المتحركة، مسابقة أفلام الطلبة.