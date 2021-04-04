انطلاق المنتدى العام التثقيفى.. وجامعة القناة تشارك

توجه طلاب جامعة قناه السويس، اليوم الأحد، للمدينة الشبابية ببورسعيد، وذلك لحضور المنتدى العام التثقيفي، وتحت عنوان "لازم نفهم- إنجازات مصرية على أرض الواقع" جاء ذلك وفق ما أعلنه الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.وذلك في إطار التعاون القائم بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة قناة السويس، وفي ضوء رؤية الجامعة في الارتقاء بجودة حياة شباب الجامعة، وسعيًا من إدارة الجامعة تحت رعاية الدكتور أحمد زكى، رئيس الجامعة، لتطوير نمط حياة الطلاب، من خلال تعزيز الانتماء والولاء والفخر بالهوية الوطنية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم.وقال الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، إن المنتدى يقام على مدار أربعة أيام من ٤ إلى ٨ أبريل بمشاركة ١٤ طالبا من كليات الجامعة.