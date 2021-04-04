ذهبية لطالبة ألسن القناة ببطولة قوى الجامعات

أعلن الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، فوز الطالبة أمينة محمود عبده، الطالبة بكلية الألسن، بالميدالية الذهبية فى بطولة الجامعات المصرية لألعاب القوى المقامة بالمركز الأوليمبي بالمعادي.كما حرص الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على تقديم التهنئة للطالبة، متمنيا لها مزيدا من حصد الجوائز.ومن جانبه أشار الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية إلى أن البطولة جاءت بتنظيم المركز الأوليمبي بالمعادي.وأضاف الدكتور أحمد كمال، مستشار اللجنة الرياضية بالجامعة، أنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة، من بينها تطهير وتعقيم صالات التدريب، بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة قبل الدخول ومنع التكدس والزحام والالتزام بارتداء الكمامات.