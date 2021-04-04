الحكومة الأردنية تعقد مؤتمرًا صحفيًا عن اعتقالات أمس بعد قليل

تعقد الحكومة الأردنية، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا حول الاعتقالات التي تمت مساء أمس، السبت، لعدد من السياسيين.وأفادت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» بأن نائب رئيس الوزراء، أيمن الصفدي، سيعقد اليوم مؤتمرًا صحفيًّا قرابة السّاعة الثالثة والنصف في دار رئاسة الوزراء، وذلك لتوضيح الإجراءات التي تمّ اتخاذها أمس السبت.ونوّهت رئاسة الوزراء إلى أنّ الدعوة لحضور المؤتمر الصحفي تقتصر على مجموعة محدودة من وسائل الإعلام، التزامًا بالبروتوكول الصحّي المتّبع بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، مع التأكيد على مندوبي وسائل الإعلام التي تمّت دعوتها بضرورة حمل البطاقة التعريفيّة وإبرازها عند الدخول إلى مبنى رئاسة الوزراء.