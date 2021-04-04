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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

نيفين جامع: 500 مليار جنيه استثمارات القطاع الغذائي

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:26 م
نيفين جامع
نيفين جامع
دعاء أبو العزم
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أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات الانتاجية بالاقتصاد القومي حيث يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرة الى ان استثمارات القطاع تبلغ نحو 500 مليار جنيه ويساهم بنسبة 24.5% في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 23.2% من حجم العمالة في مصر.

وأضافت أن الصناعات الغذائية تعد ثاني أكبر صناعة في مصر من حيث القيمة المضافة، والأولى من حيث العمالة الصناعية فقد حققت معدل نمو متوسط 20% خلال الفترة من 2015-2020. كما بلغت قيمة صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية خلال عام 2020 حوالي 5 مليار و720 مليون دولار وهو ما يمثل 22% من اجمالي الصادرات المصرية.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي القتها بالإنابة عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات الملتقى السنوى الاول للصناعات الغذائية والذي نظمته غرفة الصناعات الغذائية.

وقالت الوزيرة إن خطة الوزارة الهادفة للوصول الى 100 مليار دولار صادرات سنوية تعول بصفة اساسية على تحقيق طفرة في معدلات تصدير الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، مشيرة الى ان الوزارة لا تألو جهدا في مواجهة التحديات التي تواجه الصناعات الغذائية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة.

وأشارت جامع الى الدور الهام لقطاع الصناعات الغذائية في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري وزيادة الصادرات للاسواق العالمية، لافتة الى التاريخ مشرف لمصر في مجال التصنيع الغذائي والزراعي.

وقالت الوزيرة إن برنامج الاصلاح الاقتصادي الطموح الذي اطلقته الحكومة المصرية في نهاية عام 2015 يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق اهدافه، وذلك بما تضمنه من محاور للاصلاح التشريعي والمالي فضلا عن البنية التحتية بما يساهم في تهيئة مناخ مثالي لنمو الصناعة التي تعد قاطرة التنمية الاقتصادية.

وأضافت جامع أن الدولة قامت بإطلاق استراتيجية مصر 2030 التي ارتكزت في مجال الصناعة علي خمسة محاور أساسية تضمنت التنمية الصناعية وتنمية الصادرات وتشجيع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحسين منظومة التدريب المهني والفني ورفع كفاءة المؤسسات ونظام الجودة المصرية.

وأشارت الى أن الاستراتيجية تهدف الى خلق اقتصاد تنافسي متنوع يقوده القطاع الخاص ويتميز بمناخ مستقر ويحقق نمو شامل ومستدام ويعظم القيمة المضافة ويخلق المزيد من فرص العمل الملائمة والبناءة، ليصبح الاقتصاد المصري لاعبًا اساسيًا في منظومة الاقتصاد العالمي ويتمتع بالقدرة علي مواكبة كافة التطورات العالمية.

ونوهت جامع الى ان الوزارة بذلت مجهودات كبيرة هذا الصدد تضمنت اعداد أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعي في مصر تتيح اكثر 4800 فرصة استثمارية تضم الأسس الرئيسية لربط سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية بما يسهم في سد الفجوات السوقية وترشيد الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

وأضافت أن الوزارة ساهمت ايضا فى إصدار عدد من قوانين منها قانون التراخيص الصناعية واللائحة التنفيذية الخاصة به، والذى من شأنه تبسيط اجراءات الحصول على تراخيص للمشروعات الصناعية الجديدة لما يقرب من 80% من الصناعات وتعديل اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بسجل المستوردين، مشيرة الى الوزارة تسعى في الوقت الحالي الى الانتهاء من البرنامج الجديد لرد الاعباء التصديرية بعد مناقشته مع جميع القطاعات المصدرة في مصر وعرضه على مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات ومن ثم رفعه الى السيد رئيس مجلس الوزراء لاقراره للمساعدة في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

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