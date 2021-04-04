«حماية المستهلك»: 850 ألف طن استهلاك مصر من ملح المائدة سنويا

أكد المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك ورئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك جهود تقوم بها الدولة في السيطرة على الأسواق.وقال حسام الدين، خلال كلمته في الجلسة الثانية من المؤتمر السنوي الأول للصناعات الغذائية، إن تلك الجهود ما زالت متواضعة في نظر المستهلك ومثال على ذلك الملح والذي يعد أهمية كبيرة للمستهلك، حيث أن هناك أنواع عديدة منه في السوق.وكشف حسام الدين، أن ملح السياحات موجود ويتم تعبئته في عبوات مشهورة وطرحها في السوق المحلية للمستهلك وهذا خطر جدا على صحته.وأوضح، أن حجم استهلاك ملح المائدة في مصر يقدر سنويا بـ850 ألف طن، ونصيب الفرد الواحد من 8 إلى 12 جرام في اليوم الواحد، وتم ضبط أكثر من 3 آلاف طن ملح غير صالح للاستهلاك الآدمي في 2020.وأشار غلى أنه يتم تصدير ما يقرب من مليوني طن ملح صخري.