السعودية: خروج نحو 135.4 ألف أجنبى من سوق العمل فى 3 أشهر

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأحد، تراجع عدد المشتغلين الأجانب بنحو 135.4 ألف مشتغل خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالربع الثالث من نفس العام.وأظهرت نتائج مسح القوى العاملة السعودية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الأحد، انخفاض عدد المشتغلين السعوديين بنحو 1078 موظفًا خلال الربع الرابع 2020 مقارنة بالربع الذي سبقه ليصل عددهم إلى 3.25 مليون موظف.وكانت نتائج المسح أظهرت انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 12.6% في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بـ14.9% بنهاية الربع الثالث 2020.