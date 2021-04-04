4 آلاف إصابة جديدة بكورونا فى رومانيا

سجلت رومانيا 4 آلاف و150 إصابة جديدة، و97 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكر راديو "رومانيا الدولي"، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل معظم الإصابات الجديدة في العاصمة "بوخارست"، مشيرا إلى أن 1500 حالة تتلقى العلاج اللازم بوحدات العناية المركزة حاليا.وأشار إلى أن الحصيلة الكلية لإصابات كورونا في رومانيا اجتازت حاجز الـ974 ألف إصابة، كما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 24 ألف حالة وفاة، وصُنفت العاصمة "بوخارست" و13 إقليمًا أخرى باللون الأحمر في إشارة إلى ارتفاع عدد الحالات بها.