«الصحة» تكشف سبب مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أسباب مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، مشددة على أهمية التعامل بحرص معها.وأكدت الوزارة، أن سوء استعمال المضادات الحيوية والإفراط فيها للبشر والحيوانات والنباتات من الأسباب الرئيسية التي تعجل بظهور مقاومة المضادات الحيوية.وأشارت إلى أن من أسباب مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، عدم الالتزام بالنظافة الشخصية وقلة تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها، وتناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب، ونقص الوعي المجتمعي.