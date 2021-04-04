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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أذربيجان تتسلم 84 ألف جرعة لقاح لكورونا من «كوفاكس»

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:32 م
لقاح كوفاكس
لقاح كوفاكس
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تسلمت السلطات الصحية في جمهورية أذربيجان، اليوم الأحد، 84 ألف جرعة لقاح مضاد لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" أنتجتها شركة "أسترازينيكا" من مبادرة "كوفاكس" العالمية.

وتعليقا على ذلك، رحب ممثلو الاتحاد الأذربيجاني لإدارة الوحدات الإقليمية الطبية والوكالة الحكومية للتأمين الصحي الإلزامي بمبادرات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لضمان إمداد جميع دول العالم باللقاحات اللازمة لمواجهة الجائحة، وعلى رأسها مبادرة "كوفاكس"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تريند" الأذرية على موقعها الإلكتروني.

وفي السياق ذاته، قال نائب وزير الصحة الأذري فيكتور جاسيموف، للصحفيين، إن بلاده تمتلك مخزونا من اللقاحات يبلغ حاليا حوالي مليون جرعة، يجرى توزيعها للفئات الأكثر ضعفا في المجتمع والطواقم الطبية.

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