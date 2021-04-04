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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

سحب 7476 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:47 م
الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني
مريم جبل - عمرو المزيدي
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سحبت الجهات المعنية 7476 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لذلك فى 30 مارس الماضي.

ونرصد في السطور التالية أبرز مزايا الملصق الإلكتروني الذي حثت وزارة الداخلية مالكي وقائدي السيارات على تركيبه خلال الفترة المحددة:

- من فوائد الملصق وجود شريحة تحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها، وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.

- يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة- دراجة نارية- نقل- مقطورة".

- يحدد مدى أحقية المركبات في السير فى المسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

- يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا.

ـ يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

- يساهم فى التعرف على المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

- يهدف الملصق الإلكتروني إلى التسهيل على جمهور المواطنين فى تنقلاتهم واستخدامهم الطرق، من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور على الطرق- الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم- مخالفة- رسوم" تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.

- يساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.

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