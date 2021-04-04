الداخلية الألمانية: يجب على اتحاد ميركل توضيح المرشح لمنصب المستشار

دعا وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر لتوضيح سريع لمسألة المرشح لمنصب المستشار في الاتحاد المسيحي خلفا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.وقال زيهوفر لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "بعد عيد الفصح مباشرة لابد من استيضاح المسائل المتعلقة بالأفراد والمحتوى بأقصى سرعة ممكنة".وتابع الوزير الألماني قائلا: "يرغب أتباع (الاتحاد) وأعضاؤه معرفة إلى أين يذهبون ولصالح أي شيء يقاتلون".تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد المسيحي الذي يتكون من حزب ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا يشكل الائتلاف الحاكم في ألمانيا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.