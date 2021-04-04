فتح 7 مستشفيات عسكرية فرنسية للتطعيم ضد كورونا الثلاثاء القادم

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي فتح 7 مستشفيات عسكرية كمراكز تطعيم دائمة اعتبارا من بعد غد الثلاثاء، وذلك في منطقة إيل دو فرانس (شمال وسط فرنسا)، والمنطقة الإدارية آكيتين الجديدة (الجنوب الغربي من البلاد)، ومنطقة بروفانس ألب كوت دازور وجراند إيست أو الشرق العظيم (شمال شرق فرنسا)، وشبه جزيرة بروتاني.وقالت الوزيرة بارلي في بيان حسبما ذكرت قناة (فرانس إنفو تي في) الاخبارية، اليوم الأحد إنه "من المفترض أن تقوم تلك المستشفيات السبع على توفير ما يصل إلى 50 ألف جرعة خلال أسبوع".وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهد الجماعي للدولة لتكثيف حملة التلقيح، حيث تخوض وزارة القوات المسلحة الفرنسية حاليا معركة لتكثيف مساهمتها، مطالبة الجيوش الاستعداد لنشر مراكز التطعيم العسكرية في المناطق وفقا للاحتياجات، وسيتم تحديد مواقع هذه المراكز بالتشاور مع المحافظين والسلطات الإقليمية للصحة في المناطق التي ستكون هذه القدرة مفيدة للغاية لها.كانت فرنسا قد أعلنت في 9 مارس الماضي تطعيم أكثر من 4 ملايين شخص بالجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.