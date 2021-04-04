تونس: 80 ألفًا و140 شخصا تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الأحد أن 80 ألفا و140 شخصا تم تطعيمهم بالجرعة الأولي من لقاح فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، حتي أمس السبت، وهو اليوم الثاني والعشرون من الحملة الوطنية للتطعيم.وأوضحت وزارة الصحة التونسية بحسب بيان على الصفحة الرسمية- أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم، أمس السبت، بلغ 9 آلاف و303 أشخاص، وذلك في مختلف مراكز التلقيح الـ25 المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية، مضيفا أن إجمالي عدد الذين قاموا بالتسجيل على منظومة "إيفاكس" التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ حتي أمس السبت 849 ألفا و318 شخصا.وجددت وزارة الصحة دعوتها لكل المواطنين والمواطنات الراغبين في تلقي التطعيم إلي التسجيل على منظومة "إيفاكس".