برلماني: هيئة قناة السويس تدرس شراء كراكات وأوناش عملاقة

قال نادر صديق الخبيري، عضو لجنة النقل والمواصلات، إن هيئة قناة السويس تدرس شراء كراكات وأوناش عملاقة لتكون لدى القناة جاهزية لأي طارئ قد يحدث، حسب تأكيدات الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، للوفد البرلماني المكون من زعيم الأغلبية ورئيس لجنة النقل والمواصلات وعدد من النواب عندما زاروا القناة لتحيته وفريق الهيئة على ما قاموا به من عمل مشرف بتحرير السفينة الجانحة إيفرجيفن.وأشار، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن النواب ورئيس الهيئة حاولوا البحث عن حلول لعدم تكرار حادث انسداد القناة وعرقلة الملاحة فيها فأشار رئيس هيئة قناة السويس عليهم بتوسعة القناة، حيث يعكف المهندسين الفنيين لدى القناة على دراسة فنية لإمكانية توسعة القناة خاصة وأنه يوجد أنفاق أسفل القناة والمد والجزر، وعدم تأثير التوسعة على حركة القناة الملاحية التى تؤثر على العالم ككل.