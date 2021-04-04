رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: هيئة قناة السويس تدرس شراء كراكات وأوناش عملاقة

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:20 م
هيئة قناة السويس
هيئة قناة السويس
سعيدة عامر
طباعة
قال نادر صديق الخبيري، عضو لجنة النقل والمواصلات، إن هيئة قناة السويس تدرس شراء كراكات وأوناش عملاقة لتكون لدى القناة جاهزية لأي طارئ قد يحدث، حسب تأكيدات الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، للوفد البرلماني المكون من زعيم الأغلبية ورئيس لجنة النقل والمواصلات وعدد من النواب عندما زاروا القناة لتحيته وفريق الهيئة على ما قاموا به من عمل مشرف بتحرير السفينة الجانحة إيفرجيفن.

وأشار، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن النواب ورئيس الهيئة حاولوا البحث عن حلول لعدم تكرار حادث انسداد القناة وعرقلة الملاحة فيها فأشار رئيس هيئة قناة السويس عليهم بتوسعة القناة، حيث يعكف المهندسين الفنيين لدى القناة على دراسة فنية لإمكانية توسعة القناة خاصة وأنه يوجد أنفاق أسفل القناة والمد والجزر، وعدم تأثير التوسعة على حركة القناة الملاحية التى تؤثر على العالم ككل.

موضوعات متعلقة

تمت السيطرة.. القصة الكاملة لما حدث فى الأردن

هل يشهد الطقس تقلبات خلال الـ72 ساعة المقبلة؟

سعر الدواجن اليوم السبت 3-4-2021

رسميًا.. إلغاء «البابل شيت» بامتحانات أولى وتانية ثانوي


الصور

image description

شابان يزينان أكشاك الكهرباء في أسوان: «هنحكي فلكلور بلدنا» (صور)

image description

محافظ أسيوط يكرم المشرفين على وحدة أورام الثدي بالمستشفى العام

image description

جامعة أسيوط تعلن جاهزية مكتباتها للتحول الرقمى

image description

محافظ أسيوط: تنظيم ندوات تعريفية بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري

image description

جامعة أسيوط تعقد ورشة عمل للعاملين في مجال المكتبات الجامعية

الأكثر قراءة

وزير التعليم يوضح حقيقة الرجوع لنظام «البوكليت»

الرئيس السيسي: تطوير مواقع القاهرة التاريخية لتصبح متحفًا مفتوحًا للإنسانية

تمت السيطرة.. القصة الكاملة لما حدث فى الأردن

بانوراما عرض لا مثيل لها.. «القومى للحضارة» هل يصبح بديلًا لمتاحف مصر؟

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

انتظام القمر والمشترى وزحل فى منظر بديع فجر الإثنين

أماكن بيع استمارة 111 تأمين صحى بالقاهرة والجيزة

استقالة المدير الفنى لمولودية الجزائر بعد الهزيمة من الزمالك

مبابى: كنت أتمنى مشاركة ليفاندوفيسكى خلال لقاء البايرن

أيام زمان

حكاية حب عبدالحليم وميمى فؤاد

كيف أنهى محمود المليجى خصومة هند رستم وحسن الإمام؟

«تركوه نائما».. قصة غضب حسن فايق من الفنانة صباح

«الله يا أستاذ»... كيف أغضب الأطرش ملك المغرب أثناء تحيته؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

304 أعمال فنية في متحف محمود خليل

عرض 4 ليال لباليه دون كيشوت بالمسرح الكبير بالأوبرا

قبل الافتتاح.. «الدستور» تنفرد بنشر 5 لوحات من مقتنيات متحف محمود خليل

مثقفون مصريون عن موكب المومياوات: «رسالة مصر للعالم.. نحن هنا»