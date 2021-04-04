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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا يشارك جنوب الوادى فعاليات الأسبوع البيئى الثالث عشر

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:47 م
أشرف الداودى
أشرف الداودى
قنا: إسلام البكري
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افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والأستاذ الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، فعاليات الأسبوع البيئى الثالث عشر الذى ينظمه قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع بالجامعة خلال الفترة من ٤ إلى ٨ أبريل ٢٠٢١، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي السابق، وحسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وعدد من نواب رئيس الجامعة الحاليين والسابقين وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى وعدد من طلاب وطالبات الجامعة.

وقال محافظ قنا في كلمته، إن حماية البيئة هى مسئوليتنا جميعا فمستقبلنا مرهون بمدى قدرتنا على الحفاظ على بيئتنا نظيفة وآمنة ولذلك فحماية البيئة تأتى على رأس أولويات الدولة للحد من التلوث والحفاظ على الثروات والموارد الطبيعية للأجيال القادمة موجها التحية لجامعة جنوب الوادي لدورها المتميز  في تنمية الوعي البيئي من خلال مختلف الفعاليات التي تقوم بتنظيمها بمشاركة طلاب الجامعة الذين يمثلون حاضر ومستقبل وطننا العزيز بالإضافة الى دورها فى دعم تنفيذ خطط التنمية الشاملة داخل المحافظة.

وأضاف الداودي أن حجم المشروعات التي تحققت في كافة قطاعات الدولة بشكل عام، ومحافظة قنا بشكل خاص دليل علي حرص القيادة السياسية على تحقيق تنمية حقيقية شاملة، مشيرا إلي أن التنمية المحلية كان لها نصيب كبير نظرا للجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة، والتي تنوعت بين إعداد خطط للتنمية الحضرية، وإزالة التعديات عن أراضي الدولة والتصالح في العديد من مخالفات البناء، بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات للبنية الأساسية إلى جانب تطوير وتنمية القرى، وإطلاق العديد من البرامج التنموية، فضلا عن المبادرات المتعددة بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

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