فلسطين: 70 هيئة و7 آلاف مراقب و1250 صحفيا لمتابعة الانتخابات

قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، هشام كحيل، إن اللجنة اعتمدت ما يزيد على 70 هيئة رقابية، وأكثر من 7 آلاف مراقب، و1250 صحفيا، حتى الآن؛ لمتابعة الانتخابات، مشيرا إلى منع نشر البرامج الانتخابية ودعوة الناخبين للتصويت للقائمة قبل بدء فترة الدعاية الانتخابية في 30 من الشهر الجاري، والتي تنتهي قبل ساعة من موعد الاقتراع.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، عن كحيل قوله: "توجد قيود على السلطة التنفيذية ألا تستغل مواردها للترويج لأي أحد، وأن اللجنة ستعقد اتفاقية مع الإعلام الرسمي، يتم من خلالها منح فرص متساوية لكل القوائم لطرح برامجها الانتخابية، ووقت متساو بالتنسيق مع هذه الجهة الرسمية".ودعا كحيل القوائم إلى "الالتزام بقواعد الدعاية الانتخابية التي ستنشر عبر كتيب سيوزع على جميع القوائم، أبرزها منع إقامة المهرجانات بسبب وباء "كورونا"، ومنع القذف والذم بمرشح أو قائمة، ومنع النعرات الطائفية أو المتعلقة بالجنس والعرق والدين، داعيا كافة القوائم للالتزام بهذه الشروط، ومن يخالفها سترفع شكوى ضده للجهات القضائية".وقال إنه "يتم التحضير لإجراءات صحية قبل وخلال العملية الانتخابية، حيث تم توفير كل مستلزمات الوقاية والتعقيم"، مبينا أن "عدد الناخبين في كل محطة لن يزيد على 600 ناخب"، مشيرا إلى "وضع قيود على عدد المراقبين داخل المحطة، بالاتفاق مع وزارة الصحة حسب حجم الغرفة".وأضاف كحيل أن "اللجنة ستقوم خلال الفترة المقبلة بعمل محاكاة حقيقية مصورة لعملية الاقتراع في ظل جائحة "كورونا"، لطمأنة المواطنين حول عدم وجود أي مخاطر، ونشرها عبر التلفاز الرسمي، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة لوجود متطوعين خارج المراكز للحفاظ على التباعد بين المواطنين".ولفت إلى أنه "سيتم نشر القوائم ورموزها الانتخابية وأسماء المرشحين الثلاثاء المقبل، عبر الموقع الإلكتروني للجنة، وفي مكاتب المناطق الانتخابية، ليتاح للجمهور خلال ثلاثة أيام الاطلاع عليها، وتوفير فرصة لأي مواطن يريد الاعتراض على أي اسم أو قائمة".