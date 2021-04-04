رومانيا تحظر الدول من خارج الاتحاد الأوروبي في مشروعات البنية التحتية

قال رئيس وزراء رومانيا فلورين كيتسو، اليوم، إن الحكومة ستصدر مرسوما يستبعد الشركات من غير الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وغير المرتبطة مع الاتحاد باتفاقيات تجارية، من المشاركة في مشاريع البنية التحتية في رومانيا.ونفى كيتسو، في مقابلة مع موقع "جي فور ميديا" الروماني، وجود مذكرة لاستبعاد الشركات الصينية من المناقصات الخاصة بالطرق السريعة والسكك الحديدية، وقال: "يجب أن يكون هناك مرسوم لتغيير قانون المناقصات في الدولة".وأضاف أن من المنتظر التوصل إلى مشروع قانون مع وزارة الرقمنة للتوصل إلى آلية لتنظيم بيع ترخيص شبكة محمول الجيل الخامس "5G"، وهي صفقة مرتبطة أيضا بالصين، خاصة بعد توقيع رومانيا مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن موردي المعدات الخاصة بهذه الشبكة.وكانت حكومة رومانيا قد أصدرت، في فبراير الماضي، مذكرة بشأن الحد من مشاركة الشركات من الدول التي لم توقع اتفاقيات تجارية مع رومانيا أو الاتحاد الأوروبي في مناقصات مشروعات البنية التحتية للدولة.. وألغت بوخارست بالفعل صفقة مع شركة CGN الصينية لتوسيع محطة الطاقة النووية في سيرنافودا.