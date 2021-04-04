خدمات طبية للسيدات ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين في مطاي

أعلنت الإدارة الصحة بمركز مطاي شمال محافظة المنيا، عن تقديم الخدمات الطبية للسيدات وخاصة الحوامل، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، وذلك في إطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، وبرعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.و قال دكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المبادرة تهدف لفحص السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة، وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الامراض أهمها الفيروس الكبدي B، ومرض الزهري، وفيروس نقص المناعة البشرى، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.من جهته أوضح دكتور محمود عمر، مدير الإدارة الصحية بمركز مطاي، أن المبادرة تتم في جميع الوحدات الصحية بالمركز، وذلك عن طريق فرق طبية مدربة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى.فيما قال خالد عبد الرؤوف، رئيس مدينة مطاي، إن المبادرة تقوم اليوم بأداء أعمالها بالقاعة الكبرى لمجلس المدينة مستهدفة الموظفات وفحص الضغط والسكر للموظفين.