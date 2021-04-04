الإمارات وكوبا تبحثان تعزيز علاقات التعاون البرلمانية

بحث الدكتور طارق حميد الطاير، عضو المجلس الاتحادي الإماراتي ورئيس لجنة الصداقة مع برلمانات أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية، مع روبيرتو بلانكو دومينغيز سفير جمهورية كوبا لدى الإمارات، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية، والتأكيد على أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ومنها التعاون والتنسيق بشأن التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.وتطرق الطاير، وفقا لوكالة أنباء الإمارات، إلى العلاقات البرلمانية المتميزة التي تربط المجلس الوطني الاتحادي مع برلمانات مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي "غرولاك" التي تعد من أكبر المجموعات الجيوسياسية في الاتحاد البرلماني الدولي، بما يجسد المصالح المتنامية بين دولة الإمارات ودول المجموعة.من جهته، أكد السفير الكوبي، أهمية تفعيل علاقات التعاون الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وضرورة استثمار فرصة مشاركة كوبا في معرض "إكسبو دبي" بما يعود بالفائدة على الدولتين، مشيدا بالتطور الذي تشهده دولة الإمارات في القطاعات كافة.