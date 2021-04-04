«صناعة النواب»: سنقوم بتوزيع جمعيات المستثمرين على أعضاء اللجنة

قال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم مع بعض المستثمرين، إنه سيتم تقسيم جمعيات المستثمرين الموجودة داخل مصر على السادة النواب أعضاء اللجنة، لكي يتم متابعة هذه الجمعيات بشكل جيد ولكي تساهم اللجنة في تسهيل العقبات التي تقف أمام المستثمرين.و طالب رئيس اللجنة، من جمعية مستثمري العاشر من رمضان والذي تم دعوتهم اليوم لحضور الاجتماع وسماع مشاكلهم، كبداية من اللجنة للاجتماع بجميع جمعيات المستثمرين داخل مصر، أن يتوجهوا للجنة الصناعة في حالة وجود أحد المشاكل مع الجهات الحكومية، لكي تتدخل اللجنة في حل هذه المشاكل، وهذا ينبع من ايمان اللجنة في مساندة المستثمرين.ومن جانبه طالب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان بتمثيل شخص من الجمعية العاشر مع لجنة الصناعة لوضع التصور في قانون الصناعة الموحد.