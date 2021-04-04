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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البحرين: تعاملنا بالعدل في تقديم الخدمات الصحية لمواجهة كورونا

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:16 م
عبد اللطيف بن راشد
عبد اللطيف بن راشد الزياني
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أكد الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، أن الحكومة برهنت بصدق عن إيمان المملكة بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان وتطبيقها على أرض الواقع في الجهود الوطنية للتصدي لجائحة كورونا (كوفيد 19) عندما تعاملت بالعدل والمساواة في تقديم الخدمات الصحية اللازمة كالفحص والحجر والعلاج للحالات المصابة بالفيروس "مجانًا" لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال ترؤس وزير الخارجية البحريني عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان في المملكة بعد إعادة تشكيلها.

وأشاد وزير الخارجية بما يوليه الملك حمد بن عيسى آل خليفة العاهل البحريني من رعاية واهتمام بالشؤون المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، حرصًا منه على ضمان التزام المملكة بمبادئ وأهداف الأمم المتحدة واحترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم التسامح والتعايش، وإرساء دعائم دولة العدالة والقانون والحفاظ على الكرامة والحرية الإنسانية.

وقال إن الحكومة أصدرت قانونين مهمين لتعزيز حقوق الإنسان في المملكة، الأول هو قانون العقوبات البديلة الذي يمثل نقلة مهمة في مجال الإصلاح والتأهيل، والثاني هو قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، بالإضافة إلى إنشاء نيابة الإتجار بالأشخاص، وإنشاء مكتب في النيابة العامة لحماية المجني عليهم والشهود، وغيرها من الإنجازات.

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