الوصيف: خطة مبنية على «نقل المومياوات» للترويج السياحي

أكد أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن التنظيم الرائع والمبهر للحدث غير المسبوق لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مقرها الجديد بمتحف الحضارات في الفسطاط، كان حديث العالم أجمع الذي انبهر بروعة التنظيم المصري، مضيفا أنه خلال الساعات الماضية كان الأكثر حضورا في كافة وسائل الإعلام الدولية الكبرى وعبر تدوينات شخصيات عالمية مهمة وشهيرة، مؤكدا أن هذا الاهتمام وتلك التغطية الدولية الواسعة تعد أكبر دعاية شهدتها السياحة المصرية ربما خلال عقود.وأضاف الوصيف، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن تلك الدعاية والترويج لمصر لم يتوقف فقط عند الحدث أو أهميته الأثرية والتاريخية والسياحية، وإنما تجاوزها إلى عدة نقاط أخرى مهمة في مقدمتها الحداثة التي تشهدها مصر وقدرتها على تنظيم الفعاليات والمؤتمرات الدولية الكبرى بنجاح كبير وقدرات عالمية، مشيرا إلى أن كل هذا يساهم في تحسين الصورة الذهنية عن مصر والمصريين.وأوضح، أن توقيت الحدث جاء في غاية الأهمية لصناعة السياحة، مشيرا إلى أن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وفرت مشاهدة ومتابعة واسعة النطاق للحدث وتداعياته، كما يخلق الحدث حالة تشويق كبرى لزيارة مصر في مختلف أنحاء العالم، فضلا عن الدعاية المجانية التي خلفها والتي تقدر بملايين الدولارات، مؤكدا أن كل هذا يخلق حالة تشوق كبرى لزيارة مصر نثق أنها ستنعكس في زيادة الإقبال والتدفق السياحي على مقاصدنا في أقرب وقت خاصة مع بشائر بدء عودة حركة السياحة الدولية، موضحا أن افتتاح متحف الحصاوت وقرب افتتاح المتحف الكبير يعيدان القاهرة كأحد أهم الوجهات السياحية والآثرية في مصر والمنطقة والعالم بأثره.وشدد الوصيف على أن الاتحاد والغرف السياحية وأيضا القطاع الخاص السياحي بالتنسيق التام مع وزارة السياحة والآثار، سيسعى على الفور في استغلال هذا الحدث العظيم والاهتمام العالمي الكبير به للترويج السياحي خاصة مع تجهيز الوزارة لحملة دعاية دولية لمصر قريبا، معربا عن أمله في أن تقوم كافة المنتجعات والفنادق والشركات المصرية بالتواصل مع عملائها من كبار منظمي الرحلات لاستغلال الحدث للترويج لمصر وكذلك استخدامه وبشكل موسع على صفحاتها بوسائل التواصل الاجتماعي وخططها الدعائية خاصة خارج مصر للمساهمة في الترويج والدعاية لمصر ونجاح جهود تحسين الصورة الذهنية عن مصر والمصريين وتقديم حقيقة ما يتم في مصر من تقدم ورقي وتحديث وبما يصب في النهاية في صالح صناعة السياحة وسرعة عودتها للنمو.