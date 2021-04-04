2743 إصابة جديدة و15 وفاة بكورونا فى النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 2743 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة.وقال بيان لوزارة الصحة، اليوم الأحد، إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 558 ألفا و755 حالة، وقد تعافى منها 512 آلاف و642 حالة بينما توفى 9449 حالة.وأشار البيان إلى تواجد 2213 حالة في المستشفيات منها 554 حالة في العناية المركزة بينما تلقى لقاح كورونا مليون و748 ألفا و821 حالة.وذكر البيان أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت كالتالي: بورغنلاند 70 وكارينثيا 181 والنمسا السفلى 761 والنمسا العليا 425 وسالزبورغ 116 وستيريا 403 وتيرول 194 وفورارلبرغ 65 وأخيرا العاصمة فيينا 528 حالة.