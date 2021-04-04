رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2743 إصابة جديدة و15 وفاة بكورونا فى النمسا

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:44 م
كورونا في النمسا
كورونا في النمسا
ا ش ا
طباعة
أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 2743 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة.

وقال بيان لوزارة الصحة، اليوم الأحد، إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 558 ألفا و755 حالة، وقد تعافى منها 512 آلاف و642 حالة بينما توفى 9449 حالة.

وأشار البيان إلى تواجد 2213 حالة في المستشفيات منها 554 حالة في العناية المركزة بينما تلقى لقاح كورونا مليون و748 ألفا و821 حالة.

وذكر البيان أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت كالتالي: بورغنلاند 70 وكارينثيا 181 والنمسا السفلى 761 والنمسا العليا 425 وسالزبورغ 116 وستيريا 403 وتيرول 194 وفورارلبرغ 65 وأخيرا العاصمة فيينا 528 حالة.

موضوعات متعلقة

موقع بريطانى: صلاح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبى

«عين رع العظيمة».. كلمات أنشودة «مهابة إيزيس» بحفل موكب المومياوات الملكية

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

فى بيان رسمى.. التعليم العالى تنفى فصل محمد صلاح


الصور

image description

جامعة أسيوط: حفل نقل المومياوات يعكس عظمة وعراقة الدولة المصرية

image description

استمرار أعمال رصف شوارع أسيوط ضمن خطة المحافظة

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمستشفى الإيمان

image description

جامعة أسيوط ترصد أبرز مشكلات «الأزهرية للفتوى» وقصر ثقافة أحمد بهاء الدين

image description

أهالي أسوان يتوافدون على ميدان المحطة لمشاهدة نقل المومياوات (صور)

الأكثر قراءة

رسميًا.. إلغاء «البابل شيت» بامتحانات أولى وتانية ثانوي

قبل الافتتاح.. «الدستور» تنفرد بنشر 5 لوحات من مقتنيات متحف محمود خليل

هل يشهد الطقس تقلبات خلال الـ72 ساعة المقبلة؟

موقع بريطانى: صلاح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبى

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مبابى: كنت أتمنى مشاركة ليفاندوفيسكى خلال لقاء البايرن

جائحة كورونا تُعيد الجدل بشأن حق المتاحف في بيع أعمالها

استقالة المدير الفني لمولودية الجزائر بعد الهزيمة من الزمالك

السباحة العالمية «إيكي» تخلف كل التوقعات وتتأهل للأولمبياد

أيام زمان

حكاية حب عبدالحليم وميمى فؤاد

كيف أنهى محمود المليجى خصومة هند رستم وحسن الإمام؟

«تركوه نائما».. قصة غضب حسن فايق من الفنانة صباح

«الله يا أستاذ»... كيف أغضب الأطرش ملك المغرب أثناء تحيته؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

عرض 4 ليال لباليه دون كيشوت بالمسرح الكبير بالأوبرا

قبل الافتتاح.. «الدستور» تنفرد بنشر 5 لوحات من مقتنيات متحف محمود خليل

مثقفون مصريون عن موكب المومياوات: «رسالة مصر للعالم.. نحن هنا»

«الهارب».. قصة تشيخوف عن كذب الكبار