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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«زراعة الوادي الجديد»: كافة الصوامع جاهزة لاستقبال محصول القمح

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:15 م
الصوامع
الصوامع
محمد مهدي
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قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، أن جميع الصوامع جاهزة لاستقبال محصول القمح، سواء من الجمعيات الزراعية أو البنوك الزراعية أو التجار العاديين لتخزين القمح لعام 2021، وذلك تحت رعاية اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

من جهته قال المهندس عماد بحر، مدير الجمعية الزراعية المركزية بالخارجة، أن الجمعية الزراعية المركزية على أتم الاستعداد لتسويق محصول القمح بالأسعار المعلنة، ومن حق أي مزارع أن يقوم بالتوريد إلى صوامع الوادي الجديد باسم الجمعية ويتم صرف القيمة من الجمعية فور التوريد مباشرة حسب الأسعار المعلنة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه الأسبوعي، على تحديد سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2021، ليكون 725 جنيها للأردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراطًا، بزيادة 25 جنيها عن العام الماضي، وبواقع 715 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطًا، و705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراطًا.
«زراعة الوادي الجديد»: كافة الصوامع جاهزة لاستقبال محصول القمح
«زراعة الوادي الجديد»: كافة الصوامع جاهزة لاستقبال محصول القمح
«زراعة الوادي الجديد»: كافة الصوامع جاهزة لاستقبال محصول القمح
«زراعة الوادي الجديد»: كافة الصوامع جاهزة لاستقبال محصول القمح
«زراعة الوادي الجديد»: كافة الصوامع جاهزة لاستقبال محصول القمح
«زراعة الوادي الجديد»: كافة الصوامع جاهزة لاستقبال محصول القمح

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