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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التضامن: نوفر الرعاية الكاملة لـ521 دار أيتام وحضانة

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:15 م
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
ولاء جمال
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قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة لديها 521 دار أيتام وحضانة إيوائية توفر لهم الرعاية الكاملة، مشيرة إلى أن الجمعيات الأهلية تعد شريكا أساسيًا لوزارة التضامن الاجتماعي في تطوير مؤسسات الرعاية.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الاحتفال الذي تنظمه مؤسسة التثقيف الفكري بمحافظة الجيزة التابعة للمؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع، بحضور اللواء عبد الحكيم حمودة، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، أن هذا اليوم يأتي في إطار استمرار الاحتفالات بيوم اليتيم، داعية كافة قطاعات المجتمع والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي للتعاون مع الوزارة في جهود رعاية أبناء مختلف دور الرعاية، والذي يعد حقا من حقوق الانسان الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدة أن الرئيس يضع الاهتمام بأبناء دور الرعاية علي رأس أولويات الدولة المصرية.

وأكدت الوزيرة أن الأيتام مسؤولية الوزارة منذ دخولهم دور الرعاية وحتى بعد خروجهم منها، مضيفة أن الوزارة تبذل أقصى الجهود لتطوير دور الرعاية وأن الاستثمار في البشر هو مسؤولية الوزارة، كما أنه الهدف الاسمى الذي تسعى إليه دائما الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

و من جانبه، أكد المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع أن العالم يحتفل بيوم اليتيم في الجمعة الاولى من شهر إبريل كل عام، يأتي بهدف لفت نظر المجتمعات للاهتمام بالأيتام ومنحهم الرعاية التي يستحقونها.

وأضاف أن المؤسسة القومية من واقع مسئوليتها عن الاهتمام باليتيم المعاق ذهنيًا تحرص على الاحتفال بهذا اليوم سنويًا بحضور عدد كبير من الأبناء المعاقين الأيتام، لإدخال البهجة والسرور إلى نفوس أبنائها المقيمين والمستفيدين من خدمات مؤسسات الرعاية التابعة للمؤسسة القومية، والذين يقدر عددهم بحوالي 1000 ابن، مشددًا علي ان هناك تعاونًا وثيقًا مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

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