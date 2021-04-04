2021 إصابة جديدة بكورونا فى أذربيجان

أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان، اليوم الأحد، تسجيل 2021 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 270 ألفًا و735 إصابة مؤكدة على مستوى البلاد.وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذرية، في نسختها باللغة الإنجليزية، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3 آلاف و677 حالة وفاة فور تسجيل 29 وفاة جديدة منذ أمس السبت.كما أشارت إلى أن عدد المتعافين بلغ حاليًا 241 ألفًا و646 شخصًا عقب تسجيل 776 حالة تعاف جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأجرت أذربيجان،أمس السبت، 12 ألفًا و210 اختبارات طبية للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و928 ألفًا و955 اختبارا حتى الآن.يشار إلى أن وباء "كورونا" أصاب حتى الآن ما يزيد على 130 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وأودى بحياة أكثر من مليونين و842 ألف شخصًا.