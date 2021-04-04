الإعلام الأمني: قاعدة «بلد» العسكرية التي تم استهدافها من القواعد العراقية

أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، أن قاعدة (بلد) العسكرية التي تم استهدافها هي من القواعد العراقية والتي تضم أسراب لطائرات مقاتلة عراقية.وأوضحت الخلية في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأحد حول تعرض قاعدة بلد الجوية لقصف صاروخي أنه سقط صاروخين في السياج الخارجي لقاعدة بلد الجوية، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.. مضيفة أنه تبين أن انطلاقهما من منطقة الدوجمه ضمن قاطع عمليات ديالى.