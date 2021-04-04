منسق «حياة كريمة» بمطروح: المبادرة جاءت في توقيت مهم وساعدت الأهالي

أكد المهندس حسين السنينى مدير تنمية القرية ومنسق مبادرة الرئيس السيسى حياة كريمة بمطروح، خلال الندوة التي تم تنظيمها في مركز إعلام مطروح علي أن المبادرة جاءت فى توقيت مهم مشيرا الى أن المبادرة فى مطروح عملت على تحقيق التنمية والتطوير في القري من خلال مجموعه من الخدمات بالقرى المصرية.وأوضح انه تم اختيار 5 قرى فى مجال تنمية القرية وتم الإنتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة لتطوير 5 قرى بمطروح وهى زاوية العوامة وسيدى شبيب بالضبعة، وأبو مزهود ببرانى، وبهى الدين بسيوة، وسيدنا هود بالحمام مؤكدا علي أنه تم تذليل كافة العقبات بالتعاون مع الجهات المشاركة فى تنفيذ المبادرة فى القطاعات التنموية المختلفة للإسراع في توفير حياة كريمة للأهالي وفقا للمخطط والأعمال المدرجة، مع المتابعة الميدانية لتلك المشروعات والإسراع في نسب التنفيذ.وتابع ان المشروعات المركزية التي تم إدراجها في المبادرة للعام 2019 _ 2020 تضمنت إنشاء مدرسة أولاد هيوب تعليم أساسي بقرية زاوية العوامة بالضبعة حيث تم الإسناد من وزارة التربية والتعليم إلى هيئه الأبنية التعليمية مركزيا وعمل شبكه خزانات صرف صحى لاهوائي بأربع قرى ورفع كفاءة منازل أو بناء منازل جديدة بدعم من وزارة التضامن بلغ عددهم 134 منزل بالقرى ال5 وتم التنفيذ بنسبة 100% ما بين رفع كفاءة وإنشاء جديد.