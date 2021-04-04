رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

منسق «حياة كريمة» بمطروح: المبادرة جاءت في توقيت مهم وساعدت الأهالي

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:12 م
المهندس حسين السنينى
المهندس حسين السنينى
ياسمين شعيب
طباعة
 أكد المهندس حسين السنينى مدير تنمية القرية ومنسق مبادرة الرئيس السيسى حياة كريمة بمطروح، خلال الندوة التي تم تنظيمها في مركز إعلام مطروح علي أن المبادرة جاءت فى توقيت مهم مشيرا الى أن  المبادرة فى مطروح عملت على تحقيق التنمية والتطوير في القري من خلال مجموعه من  الخدمات بالقرى المصرية.

وأوضح انه تم اختيار 5 قرى فى مجال تنمية القرية وتم الإنتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة لتطوير 5 قرى بمطروح وهى زاوية العوامة وسيدى شبيب بالضبعة، وأبو مزهود ببرانى، وبهى الدين بسيوة، وسيدنا هود بالحمام مؤكدا علي أنه تم تذليل كافة العقبات بالتعاون مع الجهات المشاركة فى تنفيذ المبادرة فى القطاعات التنموية المختلفة للإسراع في توفير حياة كريمة للأهالي وفقا للمخطط والأعمال المدرجة، مع المتابعة الميدانية لتلك المشروعات والإسراع في نسب التنفيذ.

وتابع ان المشروعات المركزية التي تم إدراجها في المبادرة للعام 2019 _ 2020 تضمنت إنشاء مدرسة أولاد هيوب تعليم أساسي بقرية زاوية العوامة بالضبعة حيث تم الإسناد من وزارة التربية والتعليم إلى هيئه الأبنية التعليمية مركزيا وعمل شبكه خزانات صرف صحى لاهوائي بأربع قرى ورفع كفاءة منازل أو بناء منازل جديدة بدعم من وزارة التضامن بلغ عددهم 134 منزل بالقرى ال5 وتم التنفيذ بنسبة 100%  ما بين رفع كفاءة وإنشاء جديد.

موضوعات متعلقة

موقع بريطانى: صلاح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبى

رسميًا.. إلغاء «البابل شيت» بامتحانات أولى وتانية ثانوي

«عين رع العظيمة».. كلمات أنشودة «مهابة إيزيس» بحفل موكب المومياوات الملكية

هل يشهد الطقس تقلبات خلال الـ72 ساعة المقبلة؟


الصور

image description

جامعة أسيوط تعلن جاهزية مكتباتها للتحول الرقمى

image description

محافظ أسيوط: تنظيم ندوات تعريفية بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري

image description

جامعة أسيوط تعقد ورشة عمل للعاملين في مجال المكتبات الجامعية

image description

جامعة أسيوط: حفل نقل المومياوات يعكس عظمة وعراقة الدولة المصرية

image description

استمرار أعمال رصف شوارع أسيوط ضمن خطة المحافظة

الأكثر قراءة

وزير التعليم يوضح حقيقة الرجوع لنظام «البوكليت»

بانوراما عرض لا مثيل لها.. «القومي للحضارة» هل يصبح بديلًا لمتاحف مصر؟

رسميًا.. إلغاء «البابل شيت» بامتحانات أولى وتانية ثانوي

قبل الافتتاح.. «الدستور» تنفرد بنشر 5 لوحات من مقتنيات متحف محمود خليل

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

انتظام القمر والمشترى وزحل فى منظر بديع فجر الإثنين

أماكن بيع استمارة 111 تأمين صحى بالقاهرة والجيزة

استقالة المدير الفنى لمولودية الجزائر بعد الهزيمة من الزمالك

مبابى: كنت أتمنى مشاركة ليفاندوفيسكى خلال لقاء البايرن

أيام زمان

حكاية حب عبدالحليم وميمى فؤاد

كيف أنهى محمود المليجى خصومة هند رستم وحسن الإمام؟

«تركوه نائما».. قصة غضب حسن فايق من الفنانة صباح

«الله يا أستاذ»... كيف أغضب الأطرش ملك المغرب أثناء تحيته؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

304 أعمال فنية في متحف محمود خليل

عرض 4 ليال لباليه دون كيشوت بالمسرح الكبير بالأوبرا

قبل الافتتاح.. «الدستور» تنفرد بنشر 5 لوحات من مقتنيات متحف محمود خليل

مثقفون مصريون عن موكب المومياوات: «رسالة مصر للعالم.. نحن هنا»