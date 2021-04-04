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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

شركات البالون الطائر تسيّر 12 رحلة بالأقصر اليوم

الأحد 04/أبريل/2021 - 03:17 م
البالون الطائر
البالون الطائر
محمود السعدى
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شهدت سماء الأقصر، اليوم الأحد، انطلاق 12 رحلة بالون طائر، نقلت نحو 240 راكبًا من مختلف الجنسيات، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية والدولية الوافدة إلى البلاد، في ظل الظروف الصحية الطارئة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، نتيجة استمرار وتفشّي فيروس كورونا المستجد بمختلف دول العالم.

وتجري شركات البالون الطائر بمهبط مطار الأقصر عمليات التعقيم والتطهير المستمرة، فضلًا عن تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية، تنفيذًا لتعليمات الشركة المصرية للمطارات وسلطة الطيران المدني المصري، لضمان سلامة الوفود السياحية والركابية التي ترتاد البالون الطائر.

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