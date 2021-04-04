زيارة رعوية من مطران سوهاج لمرضى مستشفى نزلة خاطر

تفقد صاحب النيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، مستشفى العائلة المقدسة بنزلة خاطر.قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه رافقه الأب روماني عدلي، راعي كنيسة مار جرجس بنزلة خاطر، والراهبات، والطاقم الطبي.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه قدم نيافته الدعم لفريق عمل المستشفى، وشجعهم على الاستمرار فى خدمة المرضى، وأن تصل رسالتهم إلى المجتمع دون تمييز.وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.