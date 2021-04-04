تسجيل عدد قياسى للإصابات الجديدة بكورونا فى قطاع غزة

أظهرت بيانات وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد تسجيل عدد قياسي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا‭‭ ‬‬في قطاع غزة، بلغ 1628 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إنه تم أيضا تسجيل 1178 إصابة جديدة في الضفة الغربية، فيما بلغ عدد الوفيات في الضفة والقطاع 25 وفاة.