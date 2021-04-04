الكنيسة الكاثوليكية تُحيي ذكرى شفيع مستخدمي الكومبيوتر القديس إيزيدورو

أحيت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الأحد، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بذكرى عيد القديس إيزيدورو الأسقف.قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنه وُلِدَ "إيزيدورو" حوالي عام 556م، في كارتاخينا الساحلية التابعة لإقليم مايوركا بإسبانيا.واضاف:" كانت له نظرته الاجتماعية، ورصد ثقافة العنف واللاتحضر التي يتوارثها القوطيون، وبدلًا من اللهث وراء الحلول السياسية، قرر التغلب على هذه الظواهر بتنشيط التعليم وبشكل خاص تعليم الفلسفة، فقد نقل إلى إشبيلية كل ما يخص فلسفة أرسطو.وتابع:"رقد الأسقف إيزيدورو بعطر القداسة في 4 إبريل 636م، بعمر الثمانين، بعد خدمة إيبارشية أشبيلية مدة اثنين وثلاثين عامًا، نَمّى فيها الروح الدينية والحضارية والعلمية، وكان مثالًا لتقديس حرية الاعتقاد.واكمل:"تم إعلان قداسته عام 653م، خلال فاعليات مجمع توليدو الثامن على عهد البابا القديس "مارتينوس الأول".واختتم: "من أجل تأثيره على الحياة العلمية في إشبيلية، دُعىَ شفيعًا للتقنيين والمُبرمجين ومُستخدمي الكمبيوتر والإنترنت".