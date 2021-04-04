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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إرسال 3 شاحنات كويتية محملة بالمواد الغذائية لليمن

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:35 م
شاحنات كويتية محملة
شاحنات كويتية محملة بالمواد الغذائية لليمن
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أعلنت جمعیة الھلال الأحمر الكویتي إرسال 3 شاحنات للیمن بحمولة إجمالیة 60 طنًا تحتوي على 15 ألف كرتونة تمور لتوزیعھا على المحتاجین من الشعب الیمني الشقیق بمناسبة قرب حلول شھر رمضان المبارك.

وقالت الأمین العام في الجمعیة مھا البرجس - لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) اليوم الأحد: "إن ھذه القافلة ھي جزء من المساعدات من الكویت حكومة وشعبًا للشعب الیمني الشقیق"، مؤكدة أن الجمعیة استمرت في تقدیم المساعدات منذ بدایة الأزمة.

وأضافت أن الجمعیة تنفذ حملات إغاثیة مستمرة تستھدف تحسین الحیاة المعیشیة للأشقاء في الیمن عبر توزیع المساعدات الإنسانیة والإغاثیة وتنفیذ المشروعات التنمویة والطبیة لمساعدتھم على تجاوز الظروف الصعبة التي یعیشونھا.

وأوضحت أن الجمعیة قد مولت العدید من المشروعات الإغاثیة في الیمن منھا المراكز الصحیة ودعم المستشفیات وتوفیر المواد الغذائیة والصحیة ومواد الطاقة وتبني عدد من الأیتام من الناحیة التعلیمیة ودعم الأشقاء الیمنیین في ارخبیل سقطري من خلال استخدام الطاقة الشمسیة لإنارة قریة (دابا كراجا) في الارخبیل.

وأشارت إلى أن مساعدة الأشقاء في الیمن تتطلب مساندة كبیرة من جمعیات الھلال الأحمر الخلیجیة والعربیة، مؤكدًا أھمیة تفاعل وتجاوب المنظمات الدولیة مع الأشقاء في الیمن وخاصة النازحین منھم.

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