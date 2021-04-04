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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تموين الإسكندرية»: مستعدون لتخزين القمح بسعة 250 ألف طن

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:07 م
القمح
القمح
نرمين محمود الدهان
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أعلن المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، في بيان له اليوم، بدء موسم توريد القمح المحلي لعام 2021 رسميًا اعتبارا من 15 أبريل الجاري، مشيرا إلى استعداد المديرية لموسم التوريد الجديد بتجهيز 6 صوامع وبناكر وهناجر، بالإضافة إلى الشون المعدة طبقا لمواصفات فنية معتمدة لاستقبال وتخزين القمح المحلي بسعات تخزينية تقدر بـ 250 ألف طن.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، في بيانه أن إجمالي المستهدف من القمح لهذا العام 2021، حوالى 170 ألف طن قمح محلي، وتم تحديد الأسعار لهذا العام وفقا لـ 3 درجات نقاوة وهى 22.5 و23 و23.5، وفق القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2021، حيث يتم توريد القمح المنتج محليا لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريًا.

وأوضح وكيل الوزارة، أن السعات التخزينية المحددة لهذا العام، هي صومعة برج العرب التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بسعة تخزينية 90 الف طن، وصومعة كينج مريوط التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بسعة 60 الف طن، وصومعة العامرية بسعة 60 الف طن، بالإضافة إلى 2 بنكر بمجمع السلام بالكيلو 21 والتابعة للشركة العامة للصوامع سعة كل بنكر 45 ألف طن، بإجمالي 90 ألف طن، وبنكر بالناصرية الجديدة بسعة 60 الف طن، فضلًا عن هناجر الأرض الزراعية بسعة 3000 طن قمح معبأ في أجولة، والشون والتي تتمثل في شونة القطن بسعة 600 طن معبأ في أجولة.

كان وزير التموين قد أعلن أن موسم التوريد يبدأ اعتبارًا من 15 أبريل 2021 وحتى 15 يوليو 2021، على أن يتم التسلم لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين، وفق الدرجات والاسعار التالية، وهي 705 جنيه للاردب بدرجة نقاوه 22.5 قيراط، و715 جنيه للاردب بدرجة نقاوه 23 قيراط، و725 جنيه للاردب بدرجة نقاوة 23.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليًا على ان تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجه نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

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