استقالة المدير الفني لمولودية الجزائر بعد الهزيمة من الزمالك

قرر عبد القادر عمراني المدير الفني لفريق نادي مولودية الجزائر الاستقالة من منصبه، غداة هزيمة فريقه أمام فريق نادي الزمالك بنتيجة 2 - صفر، بحسب وسائل إعلام محلية.وكان الزمالك قد فاز أمس على مولودية الجزائر بهدفين دون رد، بالجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا ليحافظ على فرصه في التأهل لدور الثمانية بالبطولة إذ يحتاج للفوز في مباراته القادمة أمام تونجيث السنغالي وهزيمة المولودية أمام الترجي التونسي.وتأتي استقالة عمراني رغم أن فريقه يكفيه التعادل فقط أمام الترجي للتأهل لدور الثمانية.