الجيش الصومالي يشن عملية عسكرية على معاقل ميليشيات الشباب بولاية جلمدج

شنت قوات الجيش الصومالي عملية عسكرية على معاقل ميليشيات الشباب جنوب مدينة (طوسمريب) عاصمة ولاية جلمدج، حيث دمرت مخابئ لمعاقل الميليشيا، بما في ذلك معسكرات كانت تُستخدم كنقطة انطلاق للخروقات الأمنية.ونقلت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الأحد، عن قائد الكتيبة 15 للجيش الصومالي، الجنرال مسعود محمد ورسمي، أن العمليات الأمنية ما زالت مستمرة لملاحقة بقايا فلول الإرهابيين الذين هربوا من المنطقة، مضيفًا أن العمليات ستتواصل حتى يتم القضاء عليهم بشكل كامل.وفي نفس الإطار نشر الجيش الصومالي اليوم صورًا لقتلى الإرهابيين في الهجوم الإرهابي المباغت الذي وقع أمس على قاعدة القوات المسلحة في منطقة (أوطيغلي) التابعة لإقليم (شبيلي السفلى)، حيث أكد ضباط القوات المسلحة في منطقة (أوطيغلي) مقتل 75 إرهابيا في الاشتباكات التي دارت بين قوات الجيش والإرهابيين.