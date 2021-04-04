مبابى: كنت أتمنى مشاركة ليفاندوفيسكى خلال لقاء البايرن

قال الدولي الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، اليوم الأحد، إنه يحب مواجهة كبار اللاعبين، لأنه يعشق المنافسة، مؤكدا أن اللاعبين سيبذلون أقصى ما لديهم خلال المباراة المرتقبة أمام العملاق البافاري "بايرن ميونخ" يوم الأربعاء المقبل على ملعب أليانز أرينا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.وأضاف مبابي، وفق ما أوردته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أنه كان يأمل في مواجهة مهاجم البايرن روبرت ليفاندوفيسكي على الرغم من أن غيابه عن اللقاء يُعد "نبأً سارًا" بيد أنه لا يتمنى وقوع الإصابات للآخرين.وتابع: "في دوري الأبطال لا يوجد سوى الفرق الكبيرة، والبايرن هو أحد المرشحين لحصد اللقب، سنذهب إلى هناك وسنظهر شخصيتنا، إنها مباراة كبيرة، ونريد حقا حصد الألقاب المحلية قبل كل شىء".وتأكد غياب ليفاندوفيسكي عن مباراة الفريقين بعدما تعرض للإصابة في أربطة الركبة اليمنى خلال مشاركته رفقة منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي، وتبين حاجته للعلاج مدة تصل إلى 4 أسابيع.