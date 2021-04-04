قبرص تؤكد دعمها أمن واستقرار الأردن

أكد وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليدس، دعم بلاده الراسخ لأمن واستقرار الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني.وقال خريستودوليدس في تغريدة اليوم الأحد على تويتر، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) " نيابة عن حكومة جمهورية قبرص، أعبر عن دعمنا الراسخ للملك عبدالله وأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في المملكة، لصالح الشعب الأردني والمنطقة، حيث إن الأردن وقبرص شركاء مقربون".