عيد القيامة بكنيسة نوتردام دى إيجيبت فى باريس

احتفلت كنيسة نوتردام دي ايجيبت في باريس، بعيد القيامة المجيد.قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه ترأس القداس الأب يوساب مهني، راعي الكنيسة.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ذلك جاء مع توافد عدد كبير من شعب الكنيسة، ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع.وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.