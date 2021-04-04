تونس تعرب عن تضامنها التام مع الأردن فى الحفاظ على أمنه

أعلنت وزارة الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الأحد، تضامن تونس التام مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.وأكدت الوزارة بحسب بيان على صفحتها الرسمية دعم تونس الكامل ومساندتها المطلقة لما تتخذه قيادة المملكة الأردنية من قرارات وإجراءات، بما من شأنه أن يحفظ أمن هذا البلد، وأن يديم على الشعب الأردني الشقيق نعمة الاستقرار والنماء.