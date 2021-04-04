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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 308 شاحنات و33 ألفًا و150 طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:54 م
موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر
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قالت هيئة موانئ البحر الأحمر إنه تم تداول، اليوم الأحد، 308 شاحنات، و33 ألفًا و150 طن بضائع.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن حركة الواردات شملت 3100 طن بضائع، و207 شاحنات، فيما شملت حركة الصادرات 30 ألفًا و50 طن بضائع و101 شاحنة.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينة (بوسيدون إكسبريس)، وغادرته السفينة (Gozo)، وعليها 28 ألف طن فوسفات متجهة إلى باكستان، والعبارة (الرياض) إلى ميناء ضبا السعودي، منوهًا بأن ميناء نويبع شهد رحلات مكوكية، وصول وسفر للسفينتين (سينا- بريدج).

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