تقديم 19 ألف جرعة من لقاح كورونا فى الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، تقديم 19.688 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الصحة الإماراتية، في بيان لها اليوم، أن إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها حتى الآن، بلغت 8.578.979 جرعة، بمعدل توزيع 86.74 جرعة لكل 100 شخص.وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم، تسجيل 2.113 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 260.445 فحوصات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 470.136 حالات منذ بداية الجائحة.وحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.510 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 2.279 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 454.600 حالة.