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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 92 مخالفة تموينية في حملات على الأسواق والمخابز بأبوقرقاص

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:03 م
حملات على الأسواق
حملات على الأسواق
المنيا ـ على حسين
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واصلت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، تنظيم الحملات التموينية والرقابية على المحال التجارية والمخابز البلدية والأسواق وعلى أماكن عرض متطلبات واحتياجات المواطنين، وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بمحافظة المنيا، وإدارة التموين، ومباحث التموين، والصحة، والجهات المعنية وأسفرت عن ضبط وتحرير 92 مخالفة متنوعة.

وقال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، أن حملة تموينية مكبرة برئاسة عامر عمدة، نائب رئيس المركز والمدينة،نجحت في ضبط وتحرير 92 محضرا متنوعا، وتم التحفظ على المضبوطات داخل ادارة التموين لانتظار قرارات النيابة العامة.

وأوضح رئيس المركز أن المخالفات تنوعت ما بين محلات تجارية بدون ترخيص واشتراطات صحية ومحاضر صحة وسلامة مهنية وعدم إعلان، مشيرا إلي أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية على كافة القطاعات والتي تقدم الخدمات للمواطنين، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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