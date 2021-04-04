كنيسة اثناسيوس للكاثوليك بميلانو تقيم صلوات الجمعة العظيمة

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الأب يؤانس مسعود راعي كنيسة القديس اثناسيوس الرسول للأقباط الكاثوليك بميلانو، قد ترأس قداس صلوات الجمعة العظيمة.وأضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ذلك جاء مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.