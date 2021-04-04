ضبط 390 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بالإسكندرية

شنت إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين بمحافظة الإسكندرية، برئاسة سليمان الطيب، مدير عام التجارة الداخلية، وإشراف أحمد عبد الحميد، مدير الرقابة التجارية، حملات تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية بالمحافظة.وأسفرت الحملات عن ضبط 390 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، بأحد محلات بيع مستحضرات التجميل بمنطقة الإبراهيمية بوسط الإسكندرية، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على النيابة العامة.جاء ذلك بناءً على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على الأسواق ومحلات مستحضرات التجميل حفاظًا على صحة المواطنين.