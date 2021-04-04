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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مصر الجديدة للإسكان» تُعلن مستجدات الخطة الاستراتيجية لـ5 سنوات

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:02 م
شركة مصر الجديدة
شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
اكرم عمران _ أسامة الشندويلي
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أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، آخر مستجدات الخطة الاستراتيجية للفترة من 2020 حتى 2025.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة اليوم الأحد، أنه جرى تحديد الاستراتيجيات التالية المخطط اتباعها في السنوات الخمس المقبلة لتحقيق الهدف الاستراتيجي الرئيسي.

وحققت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021، خسائر بلغت 84.57 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل أرباح بلغت 351.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وتراجعت إيرادات نشاط الشركة عن النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 77.918 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 732.4 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي.

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