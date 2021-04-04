«مصر الجديدة للإسكان» تُعلن مستجدات الخطة الاستراتيجية لـ5 سنوات

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، آخر مستجدات الخطة الاستراتيجية للفترة من 2020 حتى 2025.وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة اليوم الأحد، أنه جرى تحديد الاستراتيجيات التالية المخطط اتباعها في السنوات الخمس المقبلة لتحقيق الهدف الاستراتيجي الرئيسي.وحققت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021، خسائر بلغت 84.57 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل أرباح بلغت 351.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.وتراجعت إيرادات نشاط الشركة عن النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 77.918 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 732.4 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي.